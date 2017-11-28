إصابة وكيل محافظة تعز اليمنية في اشتباكات بين أطراف موالية للشرعية

أصيب مسؤول يمني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار في مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري، في قيادة محور تعز: إن وكيل محافظة تعز عارف جامل، أصيب خلال وقوع اشتباكات بين أفراد من الشرطة العسكرية، ومسلحين خارجين عن النظام والقانون.

وأضاف المصدر: أن قائد الشرطة العسكرية في المحافظة العقيد جمال الشميري، حاول التمرد على قيادة المحور العسكري (أعلى سلطة عسكرية في المحافظة)، عن طريق تسليم معدات في الشرطة لمجاميع أخرى متمردة وخارجة عن قيادة المحور.

وأضاف أن أفرادًا من الشرطة العسكرية (موالون لقيادة المحور) اشتبكوا بالرصاص مع المجاميع المسلحة، التي كان من المقرر أن تتسلم معدات تابعة للشرطة، ما أسفر عن إصابة وكيل المحافظة، خلال تواجده أثناء الاشتباكات.

وتابع: “قيادة محور تعز، تمكنت من إنهاء حالة التمرد، التي قام بها قائد الشرطة العسكرية، وقامت بتعيين قائد جديد (لم يفصح عن اسمه)”.

وأشار إلى أن المجاميع المسلحة، التي قدمت إلى مقر الشرطة العسكرية، هي تابعة لجهات مصنفة كداعمة للإرهاب، في إشارة إلى كتائب “أبو العباس”، الذي تم تصنيفه مؤخرًا كداعم للإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية.

من جانبه قال وديع اليوسفي، المسؤول الإعلامي لمكتب وكيل محافظة تعز: إن عارف جامل أصيب في قدمه بإطلاق نار من قبل أفراد يتبعون قيادة محور الجيش الوطني في تعز.

وكانت مدينة تعز، الخاضعة معظمها لسلطة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، قد شهدت قبل أيام اشتباكات خلفت قتلى وجرحى، بين كتائب (أبو العباس) من جهة، وأفراد يتبعون قيادة محور المحافظة العسكري.