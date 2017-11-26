3 قتلى إثر غارة شنّتها طائرة دون طيار وسط اليمن

قُتل 3 أشخاص، مساء اليوم الأحد، جراء غارة شنَّتها طائرة دون طيار، في مديرية القريشية شمالي محافظة البيضاء، وسط اليمن، بحسب مصدر محلي حكومي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخوَّل بالحديث للإعلام، إن “الغارة الجوية التي شنَّتها طائرة يُرجّح أنها أمريكية، استهدفت تجمعًا في منطقة عقبة زعج، بمديرية القريشية”.

وأضاف المصدر أن”الأشخاص الثلاثة ليست لهم ارتباطات بتنظيم القاعدة، وهم من سكان المنطقة”.

وتعدُّ هذه المرة الثانية التي تشنّ فيها الطائرات المسيّرة غارات تستهدف مدنيين في المنطقة خلال أيام، حيث قُتل مدنيان اثنان في منطقة يكلا، في مديرية ولد ربيع المجاورة لمديرية القريشية، الخميس الماضي.

ولم تصدر حتى الآن (20:04 ت.غ)، أي تعليقات حول الحادث من السلطات اليمنية، أو الإدارة الأمريكية.

وكثّفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية خلال الأيام الماضية، لاستهداف عناصر تنظيميْ “داعش” و”القاعدة” في اليمن.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيمي “داعش والقاعدة” في اليمن، وتقول إن التنظيميْن يدرّبان عناصرهما على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف.