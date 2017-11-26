الحوثيون يتحدثون عن إطلاق سراح 59 من المؤيدين للحكومة اليمنية‎

قالت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، إنها أفرجت عن 59 معتقلًا، من المؤيدين للحكومة اليمنية، في محافظة عمران (حوالي 50 كم شمالي العاصمة صنعاء).

جاء ذلك حسبما نشرت وكالة سبأ، الخاضعة لسلطة الحوثيين، دون أن يتسنى التحقق حول ذلك من مصادر أخرى.

ونقلت الوكالة، عن محافظ عمران فيصل جعمان، ومدير عام شرطة المحافظة العميد محمد المتوكل (معينان من الحوثيين)، تأكيدهما على “ضرورة أن يتحلى هؤلاء المفرج عنهم بحب الوطن، والوقوف من أجل عزته وكرامته ومصالحه العليا”، حسب الوكالة.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح، على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، منذ نهاية 2014، وتتهمهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، بتنفيذ اعتقالات، طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.