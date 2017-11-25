الحوثي يؤكد تواصله مع صالح لمراجعة الشراكة‎

اعترف زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بقصر الأداء الحكومي، في شأن ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ الوطني”، غير المعترف بها، التي شكلتها الجماعة بالتحالف مع صالح في صنعاء، قائلًا إنها “ليست في مستوى التحديات”.

وقال الحوثي في كلمته، :”إن هناك مراجعة داخل المكونين الرئيسين، اللذين يضمّان الحوثيين، والمؤتمر الشعبي، على أعلى مستويات، بهدف العمل على معالجة الوضع الحكومي بأي من الخيارات المتاحة، وسيكون له نتيجة في الأيام القادمة”.

وأضاف في كلمة تلفزيونية، بثتها القناة التابعة للجماعة، “أن الأداء الحكومي قاصر ومقصر، وليس في مستوى هذه التحديات، ولا في مستوى حجم معاناة الشعب اليمني”.

وتؤكد كلمة الحوثي، ما نقلته “إرم نيوز”، يوم الثلاثاء الماضي، على لسان مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، حول تواصل رئيس الحزب، علي عبدالله صالح، بزعيم شركائه عبدالملك الحوثي، لمناقشة الوضع العام والتجاوزات التي تجري في المجلس السياسي الأعلى، المتعلقة بشراكة الطرفين، بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصول الأمر إلى تجميد قرارات وزارية أصدرها وزراء يوالون صالح، واستهداف وزراء آخرين من الحزب، وتبادل الهجمات الإعلامية بين الحلفاء في صنعاء.

وذكرت المصادر حينها، أن تواصل صالح مع الحوثي، جاء بشكل مباشر، وشمل شقيق زعيم الحوثيين، يحيى الحوثي.

غير أن المصادر أشارت إلى مراكز قوى داخل الجماعة الحوثية في صنعاء، “تحاول إبقاء أمور الخلاف بين الطرفين على ما هي عليه، للاستفادة من الوضع المختل”.