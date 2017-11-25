مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في عدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، أحد ضباط البحث الجنائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر: إن “مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقوا النار على العقيد بإدارة البحث الجنائي، محمد عبده، بحي القاهرة في مديرية الشيخ عثمان في عدن، ما أسفر عن مقتله على الفور”.

وبحسب المصادر، فإن “المسلحين لاذوا بالفرار”، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن”.

وكانت إدارة البحث الجنائي في عدن تعرضت لهجوم مزدوج تبناه تنظيم داعش، بعربات مفخخة ومسلحين اقتحموا المبنى، وتمكنوا من السيطرة عليه لمدة يوم، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قبل أن تتمكن قوات أمنية مشتركة من القضاء على جميع المهاجمين وتحرير المبنى، بعد أن قتل نحو 50 شخصًا.