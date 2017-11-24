بالصور.. شاهد المفاجأة التي تسببت برفض تفريغ حمولة السفينية الصينية في ميناء عدن

كشفت مصادر محلية في عدن اليمنية حقيقة رفض قوة أمنية من تفريغ حمولة سفينة صينية وصلت الى ميناء عدن خلال اليومين الماضيين، بعد حملة إعلامية دشنتها وسائل إعلام مقربة من الشرعية اتهمت فيها قوات التحالف العربي بعرقلة الحركة الملاحية وعدم النهوض بالميناء.

وقالت المصادر في تصريحات متطابقة لـ”إرم نيوز” إن قوة أمنية تابعة للتحالف العربي منعت سفينة صينية وصلت إلى ميناء عدن يوم الإثنين الماضي من تفريغ حمولتها بسبب وجود كميات كبيرة من العملة المحلية في عدد من حاوياتها دون معرفة التحالف العربي الذي يشرف بشكل مباشر على حركة المنافذ اليمنية.

وبحسب المصادر فقد اعتبرت قوات أمن الميناء تلك الأموال مهربة ولم يتم إبلاغ قوات التحالف وإدارة الميناء بقدومها، الأمر الذي استدعى إعاقة تفريغها.

ويوم الجمعة وصل الإذن بتفريغ الحاويات التي بداخلها الأموال في ميناء عدن فيما لم تعرف كميتها على وجه الدقة، بالوقت الذي نشرت وسائل إعلامية خبراً عن وصول كمية من الأموال الحكومية المطبوعة بالخارج إلى البنك المركزي في عدن، مشيرة إلى أن تلك الأموال هي مرتبات موظفي القطاع الحكومي .

ومنذ مطلع العام الجاري تصل أموال حكومية تم طبعها بالخارج الى عدن لتغطية أزمة شح السيولة النقدية في البلاد، معظم تلك الدفعات وصلت جواً مطار عدن، ومنذ نحو ثلاثة أشهر باتت الأموال تصل بحراً الى عد ، فيما لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء تغيير مسار وصولها .