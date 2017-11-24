محافظ عدن المستقيل يصل الرياض للقاء هادي

أكدت مصادر مطلعة اليوم، إن محافظ عدن المستقيل عبدالعزيز المفلحي وصل يوم الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض عقب مرور أسبوع من تقديم استقالته إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقالت المصادر ذاتها لـ “إرم نيوز” إن المفلحي وصل السعودية بطلب رسمي من الرئيس هادي الذي عاد إلى الرياض قبل يومين قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرة إلى أن لقاء سيعقد خلال الساعات القادمة بين هادي والمفلحي لمناقشة موضوع الاستقالة المفاجئة.

وكان المفلحي اتهم في رسالة استقالته، رئيس الحكومة أحمد بن دغر بالتصرف اللاقانوني بأموال وإيرادات المحافظة وعرقلة جهود البناء والتنمية في عدن، عقب أسابيع من الخلافات وتبادل الاتهامات بين المفلحي وبن دغر.

ورغم مرور أسبوع على تقديم المفلحي استقالته من منصب محافظ عدن، لم يصدر الرئيس هادي أي موقف تجاه ذلك، وسط أنباء صحفية تتحدث عن رفض هادي الاستقالة.