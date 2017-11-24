إعادة فتح معبر الوديعة البري بين اليمن والسعودية عقب إغلاقه لساعات

أعادت السلطات اليمنية، اليوم الجمعة، فتح منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية عقب إغلاقه لساعات، لأسباب أمنية، بحسب مسؤول حكومي.

وأوضح مدير عام جمارك منفذ الوديعة اليمني صالح بانصر، أن “المنفذ أغلق في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس، وتم إعادة فتحه مساء اليوم الجمعة”، وأرجع سبب الإغلاق إلى “أسباب أمنية”، دون مزيد من التفاصيل.

ويعدّ منفذ الوديعة الحدودي الواقع بين محافظتي حضرموت اليمنية شرق البلاد، وشرورة السعودية، المنفذ الوحيد الذي ظل مفتوحًا بين البلدين بعد إغلاق المنافذ الأخرى بسبب الحرب الجارية في البلاد.

ويعود سبب بقائه مفتوحًا إلى أن مدن وادي وصحراء حضرموت التي يقع في إطارها، ظلت تحت سيطرة الحكومة اليمنية وبعيدًا عن الحرب.