مصر.. عشرات القتلى والمصابين في تفجير مسجد بسيناء أثناء صلاة الجمعة

انفجرت عبوة ناسفة، داخل أحد المساجد، في منطقة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، اليوم، الأمر الذي نتج عنه عشرات القتلى والمصابين.

وقالت مصادر خاصة، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن عشرات من القتلى والمصابين، سقطوا وسط بركة من الدماء، داخل وخارج المسجد، مشيرة إلى أن عبوة ناسفة تم زرعها في المسجد، من قبل عناصر إرهابية مجهولة، وتم تفجيرها أثناء صلاة الجمعة.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفى بئر العبد المركزي، حيث لم يكن هناك حتى أي حصر رسمي، لأعداد المصابين والضحايا.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان عن الحادث، بالرغم من انتقال قيادات أمنية لموقع الحادث.