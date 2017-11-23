الحوثيون يفرجون عن صحفي و3 ناشطين في “صفقة” مع الجيش اليمني

أفرج الحوثيون، اليوم الخميس، عن صحفي واحد و 3 ناشطين آخرين، ضمن صفقة لمبادلتهم مع 4 أسرى من الجماعة، أسرتهم قوات الجيش الوطني، التابع للسلطات الشرعية، خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، لـ”إرم نيوز”، إن الحوثيين أفرجوا عن الصحفي، يوسف عجلان، المختطف منذُ عام، والناشطين، أحمد راشد العنسي،و مطهر النقيب، وزكريا العفيف، الذين كانوا محتجزين بسجن الشرطة العسكرية في صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإفراج جاءت بعد إفراج الجيش الوطني، عن 4 أسرى حوثيين، كانوا محتجزين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، بعد أن تم أسرهم في جبهات القتال بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، ومحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وتحتجز ميليشيات الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، في شهر أيلول / سبتمبر من عام 2014، نحو 2630 معتقلًا يمنيًا، معظمهم اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم، بينهم 14 صحفيًا، وفق تقارير للحكومة اليمنية.

وكانت منظمة “صحفيات بلا قيود” المحلية، غير الحكومية، قالت في تقرير لها إن عدد الصحفيين والإعلاميين، الذين فقدوا حياتهم منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء، بلغ 26 شخصًا، في حين بلغ عدد الانتهاكات 825 حالة.