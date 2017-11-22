تصاعد موجة الاغتيالات في حضرموت اليمنية.. حادثتان خلال أقل من 24 ساعة

تصاعدت موجة الاغتيالات في حضرموت اليمنية، حيث شهدت المحافظة حادثتي اغتيال خلال أقل من 24 ساعة.

وقتل شيخ قبلي، مساء أمس الأربعاء، في منطقة “شبام” بوادي حضرموت، عقب نحو 12 ساعة فقط من حادثة مماثلة استهدفت مدير اتصالات منطقة القطن عمر صالح الرضي من قبل مجهولين.

وقالت مصادر محلية في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ القبلي عبدالله بن عامر بن عبدات الكثيري، أحد كبار مشائخ آل الكثيري في منطقة شبام بوادي حضرموت، وأردوه قتيلاً على الفور بينما كان يستقل سيارته الخاصة”.

وتزايدت حوادث الاغتيالات في وادي حضرموت خلال الآونة الأخيرة، وسط مطالبات شعبية بتسليم مناطق وادي حضرموت لأبناء المحافظة ذاتها بإشراف مباشر من التحالف العربي ورحيل القوات العسكرية التي تنتمي معظمها لمناطق شمالية باليمن.