مجهولون يغتالون مسؤولاً حكوميًا شرقي اليمن

أطلق مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، وابلاً من الرصاص على مسؤول حكومي يمني، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، فأردوه قتيلاً، ثم لاذوا بالفرار.

وقال مسؤول أمني محلي، إن مجهولين أطلقوا الرصاص الحي على مدير الاتصالات بمدينة القطن بحضرموت، عمر صالح لرضي، بالقرب من المجمع الحكومي بالمدينة، فأردوه قتيلاً، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معروفة.

ولم تعلن حتى 07:30 ت.غ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما كانت مدينة القطن تشهد قبل عام 2015 نشاطًا علنيًا لتنظيم القاعدة.

وتأتي عملية الاغتيال هذه بعد يومين من قيام مسلحين اثنين باغتيال العقيد المتقاعد بالجيش اليمني، ربيع جروان، بمدينة شبام المحاذية لمدينة القطن من الجهة الغربية.

وتعد المدينتان “القطن” و”شبام” من أكثر المدن في محافظة حضرموت، التي تشهد اضطرابات أمنية بين الحين والآخر، تتمثل في عمليات اغتيال وقتل تستهدف مسؤولين وقوات الجيش والأمن والمواطنين، فضلاً على حالات اختطاف وسطو على المصارف.

وتعد محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم عسكريًا إلى منطقتين هما الأولى “المنطقة العسكرية الأولى” وتنتشر قواتها بمديريات وادي وصحراء حضرموت، والثانية “المنطقة العسكرية الثانية”، ومقرها مدينة المكلا عاصمة حضرموت، وتنتشر قواتها بمديريات ساحل حضرموت، إضافة إلى محافظتي المهرة وسقطرى.