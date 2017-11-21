مقتل 14 مسلحًا حاولوا سحب جثة قيادي حوثي غربي اليمن

قتل 14 مسلحًا من ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الوطني اليمني، أثناء محاولتهم انتشال جثة أحد القيادات الميدانية الحوثية، الملقاة في منطقة مواجهات مباشرة بين الطرفين، في مديرية ميدي، بمحافظة حجة، غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المدعو “أبو علي زهرة”، وهو أحد القيادات الميدانية في جماعة الحوثيين، قتل يوم أمس الإثنين، في مواجهات بين الجيش الوطني والانقلابيين، في قلعة القماحية بميدي، جنوب شرق المدينة.

وبحسب المركز الإعلامي، فإن جثّة القيادي الحوثي، ظلت ملقاة في موقع مكشوف لقوات الجيش الوطني، وظلّت العناصر الحوثية تحاول انتشالها، حتى بلغ عدد القتلى منهم 14 عنصرًا، دون نجاحهم في انتشال الجثة.

من جهته، أشار الموقع الرسمي، التابع لقوات الجيش الوطني، إلى أن الانقلابيين، حاولوا أمس، التسلل باتجاه مواقع الجيش، في قلعة القماحية بميدي، غير أن الجيش أفشل محاولتهم وتمكن من قتل عدد من المتسللين، وإجبار بقيتهم على الفرار.