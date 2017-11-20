مقتل 4 من القاعدة في ضربة جوية أمريكية باليمن

المصدر: ا ف ب

قال مسؤول محلي يمني إن 4 مسلحين من القاعدة قتلوا، مساء اليوم الإثنين، في غارة جوية لطائرة من دون طيار، يرجح أنها أمريكية في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضاف المسؤول أن الطائرة “قصفت سيارة، يستقلها 4 مسلحين كانت تعبر طريقًا جبليًا”، مؤكدًا “مقتلهم جميعًا”، كما قال إن “المسلحين من تنظيم القاعدة”.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة والمتمردين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصًا في جنوب البلاد.

ويذكر أن قياديًا في تنظيم القاعدة قتل مع 5 عناصر آخرين في ضربة جوية لطائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية في محافظة أبين الجنوبية في 20 من شهر تشرين الأول / أكتوبرالماضي.

وتعد واشنطن “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدًا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ضرباتها ضد التنظيم.