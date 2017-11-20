إجراءات صارمة في لحج اليمنية ضد المتعاونين مع الحوثيين

قررت وحدات عسكرية يمنية في محافظة لحج جنوبي اليمن، “هدر دماء” أي شخص يثبت تورطه بالتواصل مع الانقلابيين الحوثيين، والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في مناطق مديرية طور الباحة، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت الوحدات العسكرية: إن “التمدد الفارسي الحوثي عازم على اختراق المديرية وترويع النساء والأطفال، وذلك لما يقوم به من القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على القرى، وذلك مما يرصد له بعض المتحوثين من أبناء جلدتنا ومن أوساطنا”.

وأضافت الوحدات العسكرية، في بيان مشترك مع السلطة المحلية بطور الباحة في محافظة لحج، أنه تقرر “هدر دم أي شخص يتورط بالتجسس والتواصل مع العدو لاستهداف المديرية، أو التسهيل للعدو بأي نوع كان، وقد أعذر من أنذر”.

وقالت مصادر محلية في طور الباحة: إن المعارك التي شهدتها حدود المديرية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية على عدد من الأسرى الحوثيين، الذين أفادوا أثناء خضوعهم للتحقيقات الأولية، بتسريب معلومات يقوم بها أشخاص من داخل طور الباحة.

واستعادت القوات الموالية للحكومة الشرعية، الأسبوع الماضي، السيطرة على عدد من المواقع الجبلية الإستراتيجية، المطلة على مديرية طور الباحة، بعد أن سيطر عليها الانقلابيون، وقصفوا منها قرى سكنية في ضواحي طور الباحة، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنيْن وإصابة آخرين بجراح.