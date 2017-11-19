أبو الغيط: إيران المصدر الرئيس لصواريخ الحوثي (فيديو)

شنَّ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، هجومًا حادًا على إيران، متهمًا إياها بأنها المصدر الرئيس لإطلاق 332 صاروخًا باليستيًا منذ النزاع في اليمن، الأمر الذي يخالف قرارات مجلس الأمن، على حدّ قوله.

وذكر”أبو الغيط” خلال الاجتماع العاجل لوزراء الخارجية العرب الذي دعت له السعودية، اليوم الأحد، في مقر الجامعة بالقاهرة، أن إيران “تسعى من خلال دعم الحوثيين بالصواريخ إلى أن ترسل رسالة للدول العربية أنها في مرمى نيرانها، وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً”.

وذكر الأمين العام أن “الدول العربية عانت من سياسة إيران.. فتنة، وعنفاً، وتأجيجاً للصراعات والطائفية، والاعتداء على السفارات والعمل، على الانقسامات، والاعتداء على الشرعية، وزرع شبكات التجسس”.

وأكد أن “إيران لم تراع المبدأ الأهم في العلاقات الدولية، وهو الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها، بل قوّضت الفرص الحقيقية لبناء الثقة مع الجانب العربي الذي بادر أكثر من مرة إلى تحسين الأجواء وإقامة علاقات تقوم على حسن الجوار، لكنها دون جدوى بسبب تصرفات الجانب الإيراني”.

وأضاف: “الدول العربية تعتبر التدخلات الإيرانية سببًا أصيلًا في انعدام الاستقرار باليمن وتحريضها لاستهداف منطقة الخليج، بل رأينا تباهي الصحف الإيرانية بالهجمات الصاروخية، وتوعد الحواضر الخليجية بالمزيد، وتهريب الأسلحة للحوثيين”.

وتابع: “الدول العربية تعتز بسيادتها، وقادرة على الدفاع عن نفسها، وأمنها، واستقرارها، ولن تقبل العيش رهينة الخوف أو الترهيب، في ظل برنامج صواريخ إيراني يمثل تهديداً كبيراً للمنطقة كلها”.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بـ”التدخل لوقف التجاوزات الإيرانية التي تسير بالمنطقة إلى الهاوية”، داعيًا إيران إلى “وقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية”.

ووصف صواريخ الحوثيين التي أُطلقت على السعودية أنها “أخطر التجاوزات الإيرانية في المنطقة العربية”، مضيفًا: “ما حدث عدوان غير مقبول، وإيران تدعم الميليشيات في العديد من الدول”.

واختتم أبو الغيط بالقول: “إيران تسعى إلى أن يكون اليمن شوكة في ظهر السعودية، مستغلة الحالة التي عليها اليمن الآن، وإيران سبب رئيس في إطالة أمد الصراع في اليمن، بل يعد الشعب اليمني من ضحايا طهران، في حين أن المجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه يغضّان الطرف عنها”.