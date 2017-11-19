الجيش اليمني يسيطر على مواقع جبلية جديدة شرق صنعاء‎

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مواقع عسكرية جديدة، إثر معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال صالح القطيبي، عضو “المركز الإعلامي للقوات المسلحة” اليمنية، إن “قوات الجيش تمكنت اليوم من السيطرة على عدة تلال جبلية وعرة في مديرية نهم شرقي صنعاء”.

وأضاف أن “عملية السيطرة جاءت بعد مواجهات بين الطرفين، استمرت منذ أمس وحتى اليوم”.

وأوضح القطيبي، أن “تقدم الجيش الوطني بالسيطرة على هذه التلال، يساعده في الانتقال إلى مناطق جبلية أكثر سهولة وأقل وعورة”.

وأشار إلى أن “المواجهات خلال اليومين الأخيرين، أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي وقوات صالح، في حين سقط 4 قتلى من قوات الجيش”.

ولفت القطيبي، إلى أن “قوات الجيش تمكنت -أيضًا- خلال المواجهات من تدمير 4 عربات عسكرية، تابعة للحوثيين وحلفائهم”.

ومنذ أكثر من عامين تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة ثانية، في مديرية نهم ذات الطرق الجبلية الوعرة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 1800 كلم مربع، والتي توصف بأنها “البوابة الشرقية لصنعاء”.

وتشهد بضع محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حربًا منذ نحو 3 أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات.