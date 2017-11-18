“الخُنّاق”.. مرض جديد لا يقل خطرًا عن الكوليرا يتفشى في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن تفشي مرض جديد في اليمن، بشكل سريع، متسبباً في وفاة 14 حالة مسجلة، وتشخيص 120 حالة مصابة، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمة، عبر صفحة مكتبها في اليمن، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن مرض الخناق (الدفتيريا)، تفشى في اليمن بشكل سريع خلال الأسابيع الأخيرة، وإن معظم المصابين بهذا المرض، هم من فئة الأطفال.

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أهمية تطعيم الأطفال بجميع جرعات اللقاحات. مؤكدة أنها ستبدأ حملة اللقاح في اليمن، ضد هذا المرض خلال تسعة أيام.

ومرض الخُنّاق أو (الدفتيريا)، هو مرض معد حاد، تسببه السموم التي تنتجها بكتيريا تسمى الخناق الوتدية، ويؤثر المرض على الحلق واللوزتين، وهما الشكلان الأكثر شيوعاً من المرض، كما تشمل الأشكال الأخرى للمرض، الالتهابات الجلدية، وفق وصف منظمة الصحة العالمية لطبية المرض.

وسبق أن شهدت اليمن، في أواخر الربع الأول من العام الجاري، تفشي جائحة الكوليرا، بشكل أكبر في مناطق المواجهات العسكرية، التي يشهدها البلد منذ أكثر من عامين.

وبحسب المنظمة، فقد سُجلت 900.312 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، منذ إبريل/ نيسان الماضي، وحتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في حين بلغ عدد الوفيات 2188 حالة.