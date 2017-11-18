اغتيال إمام مسجد في المهرة شرقي اليمن (صورة)

لقي إمام مسجد مصرعه مساء يوم السبت في محافظة المهرة شرقي اليمن ، في أول حادثة من نوعها تشهدها المحافظة التي كانت خارج معادلة الحرب السياسية الدائرة في البلاد .

وبحسب مصادر محلية لـ”إرم نيوز” فإن مسلحين مجهولين اغتالوا إمام أحد مساجد الغيظة في محافظة المهرة ، ويدعى مصطفى عبدالله الطيب ولاذوا بالفرار .

وجاءت عملية الإغتيال عقب أيام من استلام قوات النخبة الحضرمية وقوات التحالف العربي المنفذ البري الرابط بين المهرة وسلطنة عمان.

ومنذ 3 سنوات تقريباً تشهد عدن وبعض المحافظات المحررة بجنوب اليمن عمليات اغتيال مماثلة راح ضحيتها عشرات الأئمة ورجال الدين.