بن بريك يطالب التحالف بتسليم قيادة جنوب اليمن للمجلس الانتقالي.. وهذا ما قال عن هادي (فيديو)

دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء أحمد سعيد بن بريك، التحالف العربي بقيادة السعودية إلى الموافقة على تسليم المجلس قيادة ملف الجنوب لإدارته والقيام على شؤونه.

وقال بن بريك السبت، بكلمة له خلال فعالية تدشين عمل المجلس الانتقالي في زنجبار عاصمة محافظة أبين، إن “المجلس جاهز لإدارة الجنوب”، مشددًا على “عدم التردد وإطالة الوقت في تسليم الجنوب للمجلس”.

وطالب سكان الجنوب بـ”توحيد الصفوف خلف المجلس الانتقالي”، مؤكدًا على “الترحيب بالرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي بين أهله في الجنوب”.

وتساءل عن 145 مليون دولار كانت مرصودة لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات، وبالذات الكهرباء في محافظة أبين، معتبرًا أن “حكومة أحمد بن دغر هي من استولت على هذا المبلغ دون وجه حق”، واصفًا إياها “بحكومة الفساد”، ومتوعدًا في الوقت نفسه “بإسقاطها والنضال ضدها”.

ووجه رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ، قائلًا إننا “نقف إلى جانب ولد الشيخ، وعليه أن يسارع بتوفير الحل وكل شعب الجنوب معه”.

وأشاد بن بريك في ختام كلمته بـ”تضحيات سكان أبين من أجل محاربة الإرهاب، والانتصار للجنوب في الحرب الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح”.