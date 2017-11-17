الرئيس اليمني يصل واشنطن في زيارة مفاجئة

علم “إرم نيوز” من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وصل الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها .

وقالت المصادر إن هادي غادر المانيا مساء الجمعة وتوجه صوب الولايات المتحدة الأمريكية برفقة عدد من المسؤولين، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد سبب الزيارة على وجه الدقة .

ورجحت المصادر أ تكون الزيارة علاجية، فيما تقول مصادر إعلامية أن مغادرة هادي بشكل مفاجئ جاء بطلب أمريكي دون ذكر المزيد من التفاصيل .

وغادر هادي الرياض قبل أيام متوجهاً صوب ألمانيا ومنها إلى واشنطن، عقب أيام من مزاعم إعلامية عن إقامة جبرية فرضتها السعودية على هادي ومنعته من العودة إلى عدن.