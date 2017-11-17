الرئيس اليمني يصل واشنطن في زيارة مفاجئة

الرئيس اليمني يصل واشنطن في زيارة مفاجئة

المصدر: عدن- إرم نيوز

علم “إرم نيوز” من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وصل الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها .

وقالت المصادر إن هادي غادر المانيا مساء الجمعة وتوجه صوب الولايات المتحدة الأمريكية برفقة عدد من المسؤولين، مشيرة  إلى أنه لم يعرف بعد سبب الزيارة على وجه الدقة .

ورجحت المصادر أ تكون الزيارة علاجية، فيما تقول مصادر إعلامية أن مغادرة هادي بشكل مفاجئ جاء بطلب أمريكي دون ذكر المزيد من التفاصيل .

وغادر هادي الرياض قبل أيام متوجهاً صوب ألمانيا ومنها إلى واشنطن، عقب أيام من مزاعم إعلامية عن إقامة جبرية فرضتها السعودية على هادي ومنعته من العودة إلى عدن.

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