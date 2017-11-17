جمعية يمنية تحل نفسها وتصفي أصولها بعد أشهر من تصنيفها “إرهابية”

أعلنت جمعية “الإحسان” اليمنية، الجمعة، حل نفسها وتصفية جميع أصولها، وذلك بعد قرابة 4 أشهر من تصنيفها “إرهابية” من قبل الدول الأربع المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تصنيف 9 أشخاص و9 كيانات بينها جمعية “الإحسان”، ضمن قوائم الإرهاب لقيامهم بنشاطات إرهابية وبدعم قطري.

والقائمة كانت الثانية من نوعها بعد نشر الدول الأربع في 8 حزيران/ يونيو الماضي، “قائمة إرهاب” تضم أسماء 59 شخصاً و12 كياناً، يتلقون دعما من قطر.

وفي بيان لها، قالت الجمعية التي تتخذ من محافظة حضرموت (شرق)، مقرا لها، إنها أقرت “حل جميع فروعها في فترة أقصاها شهر”، دون التطرق إلى أسباب ذلك.

وسبق للقوات اليمنية والقوات التابعة للتحالف العربي، أن اعتقلت رئيس الجمعية، لقرابة 8 أشهر، بعد تحرير مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، من تنظيم “القاعدة”، في نيسان/ أبريل 2016.