جريمة بشعة.. الحوثيون يقتلون معلمًا يمنيًا أمام أعين ذويه

أطلق مسلحون من ميليشيات الحوثيين في اليمن، يوم الأربعاء، النار على أحد المعلّمين اليمنيين، أمام ناظري زوجته وأولاده الصغار، في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان، في مديرية جبل الشرق، بمحافظة ذمار: “إن الحوثيين حاولوا اقتياد المعلم المدعو علي صبر، من منزله إلى إدارة أمن المديرية، الخاضعة لسيطرتهم، بعد أن اقتحموا منزله، فيما كان “صبر” يرفض الذهاب معهم”.

وأضاف الشهود، أن الحوثيين أطلقوا النار على صدر الشاب الذي يعمل مدرّسا للغة العربية، في إحدى مدارس المديرية، في حين كانت زوجته وأبناؤه يشاهدون ذلك، ولا تفصلهم عنه سوى أمتار معدودة، أمام بوابة منزله.

وحصل “إرم نيوز” على صور للقتيل يعتذر عن نشرها لفداحتها.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قال أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: “إن الانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع صالح، تسببوا منذ اندلاع الحرب، بمقتل 11746 يمنيًا، بينهم 695 امرأة، و 1239 طفلًا، إلى جانب آلاف المعتقلين، والمخفيين قسراً، الذين يخضع البعض منهم للتعذيب المميت”.