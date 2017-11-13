مصدر ملاحي يمني: إعادة فتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية والإغاثية

قال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، غرب اليمن، إن الأمم المتحدة أعادت إصدار التصاريح للسفن التجارية والإغاثية، بدخول الميناء، بعد ستة أيام من إغلاقه.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته؛ كونه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن فريق آلية التحقق والتفتيش التابع للأمم المتحدة “أونفيم” في مكتب جيبوتي أصدر تصاريح للسفن، ومن المتوقع أن تدخل أولى السفن إلى “الغاطس” التابعة للميناء، في الساعات المقبلة.

و”الغاطس” منطقة بحرية تابعة لمينائي الحديدة والصليف تبعد 70 كلم شمال ميناء الحديدة، وهي خاضعة للحوثيين أيضًا، ويتم فيها توقيف السفن التي تريد دخول الميناءين، حتى يحين دورها للدخول إلى رصيف الميناء، لتفريغ حمولاتها.

و”آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة”، مقرها جيبوتي، وتعمل على تفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، منعاً لدخول الأسلحة إلى جماعة الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال المصدر إن “الفريق الأممي أعطى إذناً للسفن التي غادرت الغاطس، الثلاثاء الماضي، بناء على طلبه، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، وسمح لها بالعودة للميناء.

من جهته، قال يحيى شرف الدين، نائب مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تتولى تشغيل الميناء، إن المؤسسة تلقت تأكيدات من الأمم المتحدة بفتح الميناء مجدداً، وعودة السفن.

وأضاف أنه “حتى اللحظة لم تدخل أي سفينة، ونتمنى من الأمم المتحدة أن تكون جادة، وأن تعيد فتح الميناء المغلق”.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان لها، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإرسال فريق خبراء أممي؛ لبحث آليات التحقق والتفتيش في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

والاثنين الماضي، أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بصورة مؤقتة، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا، باتجاه مطار الرياض يوم السبت الماضي.