الحوثيون يهدّدون باستهداف البوارج وناقلات النفط في الموانئ اليمنية

قالت ميليشيات الحوثي الأحد إنها قد تهاجم البوارج وناقلات النفط في الموانئ اليمنية، ردًا على إغلاق التحالف الذي تقوده السعودية لتلك الموانئ الأسبوع الماضي.

وأُجبرت دول التحالف العربي على اتخاذ قرار بإغلاق تلك الموانئ بعد دلائل تثبت تورط إيران بتهريب الأسلحة، لا سيما الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين عن طريقها.

وأقدم الحوثيون على إطلاق صاروخ باليستي صوب مطار الرياض في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وبعد الواقعة بيومين ردَّ التحالف الذي تقوده السعودية بإغلاق الموانئ اليمنية لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.

ونقل موقع “المسيرة” الإلكتروني التابع للحوثيين عن قائد عسكري قوله:”بوارج وناقلات النفط التابعة للعدوان وتحركاته لن تكون في مأمن من نيران قوات البحرية اليمنية إذا صدرت التوجيهات من القيادة العليا” على حدّ ما نقله الموقع.

وقال الموقع إن قرار تهديد سفن التحالف جاء بعد “اجتماع لقيادات القوات البحرية، والدفاع الساحلي، وخفر السواحل، لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للردّ على دول العدوان أمام استمرار إغلاق الموانئ اليمنية” على حدّ تعبيره.

وقال “عبد الملك الحوثي” زعيم الحوثيين في سبتمبر/ أيلول إن جماعته قد تستهدف ناقلات النفط السعودية إذا هاجم التحالف ميناء الحديدة الرئيس في اليمن والذي يعد المصدر الأهم للأسلحة المهربة التي تصل الحوثيين من إيران.