الرئيس اليمني يأمر بتعزيزات عسكرية لقتال الحوثيين في تعز ولحج

قال مصدر عسكري يمني، اليوم السبت،:” إن الرئيس عبدربه منصور هادي، أمر بالدفع بتعزيزات عسكرية لقتال مسلحي مليشيات الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظتي تعز ولحج، جنوب غرب البلاد.”

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “الرئيس هادي تواصل هاتفياً باللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تضم عدة محافظات بينها تعز ولحج، وأمره بالدفع بتعزيزات عسكرية للجيش الوطني الموالي للسلطات الحكومية، من أجل قتال الحوثيين في عدة جبهات بهاتين المحافظتين”.

وأفاد المصدر، وهو ضابط في الجيش الوطني في تعز أن ” توجيه الرئيس هادي سيعمل على التعزيز والدعم بالعتاد العسكري لجبهات محافظة تعز من الناحية الغربية، ومن الناحيتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وهي جبهات تشهد مواجهات متكررة بين الجيش الوطني والحوثيين”.

وتابع المصدر أن “هادي أمر أيضاً بتعزيز مديريات مناطق المقاطرة والقبيطة والصبيحة في محافظة لحج، وهي مناطق محاذية لمحافظة تعز، من الناحية الجنوبية”.

وأوضح المصدر أن “هذه التوجيهات تأتي في الوقت الذي تعاني فيها القوات الحكومية من نقص ملحوظ في العتاد العسكري، مقارنة بالحوثيين وقوات صالح الذين عززوا جبهاتهم خلال الأسابيع والأيام الماضية بمختلف أنواع الأسلحة في محاولة منهم لصُنع تقدم ميداني كبير يظهرهم قوة في أي مفاوضات سياسية مقبلة”.

وبين الضابط اليمني أن الحوثيين وقوات صالح حاولوا منذ أيام عديدة مهاجمة قوات الجيش الوطني في عدة مواقع جبلية بمحافظة تعز وفي محافظة لحج، بهدف قطع الطريق الرئيس الذي يربط بين محافظات تعز ولحج وعدن في اليمن، وإعادة إطباق الحصار بشكل كامل على مدينة تعز”.

وأكد المصدر “أنهم لم ينجحوا في ذلك وتم صد العديد من الهجمات التي تم تنفيذها”.