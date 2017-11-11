هادي: السعودية أودعت ملياري دولار في “المركزي اليمني”

كشف الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار، لدى البنك المركزي اليمني؛ لدعم استقرار العملة المحلية المنهارة.

ووصل سعر صرف الريال اليمني، إلى 450 ريال، مقابل الدولار الواحد، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وسبب اضطراباً لدى التجار.

وتحدث الرئيس هادي، خلال اجتماع عقده اليوم، مع هيئة مستشاريه، بحضور رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، ونوابه، في العاصمة السعودية الرياض، عن لقائه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء الماضي.

وقال الرئيس اليمني، إن اللقاء حمل توافقاً ووحدة في المسار والهدف، بين اليمن والسعودية، في مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها، انقلاب الحوثي وصالح، والتي تمثل أدوات لمشروع التدخل الإيراني في المنطقة.

وأشار هادي إلى جملة من المعالجات، التي قدمتها المملكة، في مختلف المجالات، ومنها، وضع وديعة مالية قدرها ملياري دولار، لصالح البنك المركزي؛ لدعم استقرار العملة، وتأمين وقود الكهرباء، بصورة منتظمة لمدة عام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأضاف أن ولي العهد السعودي أكد له، أن المملكة خصصت مبالغ؛ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية، وفي مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه في اليمن، ابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.