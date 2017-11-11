قادة “المجلس الانتقالي الجنوبي” يعودون إلى عدن بعد جولة داخلية واسعة

عادت قيادة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي ظهر السبت إلى العاصمة عدن، عقب جولة واسعة إلى محافظات حضرموت وشبوة والمهرة استمرت 18 يوما، لتعزيز التحالفات المحلية.

وحسب ما جاء في الخبر الذي نشر على صفحة رئيس المجلس، فقد عاد نائب الرئيس هاني بن بريك وأعضاء هيئة رئاسة المجلس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، والشيخ صالح بن فريد العولقي، وأحمد حامد لملس واللواء سالم السقطري، للمشاركة في فعالية احتفالية دعا لها المجلس بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر.

وأكدت قيادة المجلس التي استقرت بمدينة التواهي، على أن “المجلس سيلتئم بكافة أعضائه، من خلال عقد اجتماعات متواصلة في الأيام المقبلة، لإرسال رسالة قوية إلى العالم تؤكد بأن الجنوبيين يد واحدة وجسد واحد، وأن شعب الجنوب سيواصل مسيرته الثورية المطالبة بالاستقلال، وإقامة الدولة الجنوبية على كامل تراب الجنوب بحدود عام 1990”.

وكان مقررا للمجلس أن تزور قيادته جزيرة سقطرى، لكن تم تأجيلها إلى وقت لاحق.