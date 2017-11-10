استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري عدن وسيئون الأحد

أعلن نائب وزير النقل اليمني، ناصر أحمد شريف، مساء اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية اليمنية ستستأنف رحلاتها إلى مطاري عدن (جنوب) وسيئون (شرق)، الأحد المقبل، وذلك بعد أسبوع من التوقف بقرار من التحالف العربي.

وفيما يخص المنافذ البحرية، أشار المسؤول اليمني، إلى أنه تم رفع الحظر عن ميناء عدن الدولي نهاية الأسبوع، وميناء المكلا في محافظة حضرموت (شرق)، وأنه يعمل بشكل طبيعي، دون مزيد من التفاصيل.

وكان التحالف العربي أعلن، فجر الإثنين الماضي، إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية في اليمن، على خلفية إطلاق الحوثيين، السبت، صاروخًا باليستيًا صوب الرياض.

ويخضع المطاران، لسيطرة القوات الحكومية والتحالف العربي، وهما المنفذان الجويان الوحيدان لكافة المحافظات اليمنية، مع استمرار الحظر الجوي للرحلات التجارية، المفروض على مطار صنعاء منذ التاسع من أغسطس/آب 2016.

وما زال قرار الحظر ساريًا على ميناءي “الحديدة” و”الصليف” (غرب)، والخاضعين لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى مطار صنعاء، الذي يستقبل الرحلات الإغاثية والإنسانية التابعة للمنظمات الدولية فقط.

وتقود الأمم المتحدة جهودًا مكثفة من أجل رفع الحظر عن ميناء الحديدة، والذي يعد خط الإمداد الرئيس لغالبية المحافظات اليمنية، ويستقبل نحو 75% من واردات البلاد.

ويضغط التحالف من أجل خروج الحوثيين من الميناء وتشغيله بإشراف الأمم المتحدة، وهو ما نصَّت عليه خطة سابقة للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رفض الحوثيين التعاطي معها.