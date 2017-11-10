قوات حكومية يمنية تُسيطر على أحد أهم معاقل “القاعدة” في شبوة

أفاد مسؤول أمني يمني بأن القوات الحكومية سيطرت، اليوم الجمعة، على بلدة من أهم معاقل تنظيم “القاعدة” في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، بعد معارك مع التنظيم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال المسؤول الأمني اليمني، مفضلًا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن “قوات النخبة الشبوانية (قوات خاصة) شنت اليوم، هجومًا على بلدة الحوطة، في مديرية ميفعة، بشبوة، التي تعد من أهم معاقل تنظيم القاعدة بالمحافظة”.

وأشار المسؤول إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين نتج عنها مقتل جندي من قوات “النخبة الشبوانية”، وإصابة ستة آخرين، بينهم قائد قوات النخبة بمنطقة “الواحدي”، في شبوة، محمد البوحر.

ولفت المسؤول إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي “القاعدة”، دون أن يذكر عددهم.

وأكد أن قوات النخبة سيطرت على بلدة “الحوطة” بشكل كامل، وتلاحق حاليًا عناصر من التنظيم المتشدد في بعض المواقع القريبة.

و”النخبة الشبوانية”، قوات خاصة تشكلت قبل أقل من عام، وينتمي أفرادها إلى محافظة شبوة، وتلقت تدريبات في معسكرات تابعة للتحالف العربي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وينشط تنظيم “القاعدة” بمحافظة شبوة، ويشن بين الحين والآخر هجمات ضد القوات الحكومية.

ومنذ مطلع 2017 تصاعدت وتيرة الهجمات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار على مسلحي التنظيم في المحافظة.

وتتكون شبوة من 17 مديرية، تقع 15 منها، وفي مقدمتها مدينة “عتق” مركز المحافظة، تحت سيطرة القوات الحكومية، في حين لا يزال مركز مديرية بيحان، وأجزاء من مديرية عسيلان، تحت سيطرة مسلحي “الحوثي” وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.