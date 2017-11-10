الحكومة اليمنية تدعو لإيصال المساعدات عبر مطارات وموانئ “المناطق المحررة”

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، منظمات الأمم المتحدة، العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، إلى إيصال المساعدات عن طريق مطارات وموانئ المحافظات المحررة من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وهذا هو أول تعليق رسمي من الحكومة على قرار التحالف العربي بقيادة السعودية، بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن، الإثنين الماضي، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا صوب الرياض، السبت الماضي.

وطالب وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني القيام بدور فاعل واستقبال المساعدات الإغاثية وإيصالها عن طريق ميناء عدن (جنوب) والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة”، وفقًا لوكالة “سبأ” الرسمية.

وذكر “فتح”، وهو رئيس اللجنة العليا الحكومية للإغاثة، أن “الحكومة ملتزمة بتسهيل إيصالها إلى كافة المحافظات عبر الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة، والمنتشرة في كافة المحافظات اليمنية”.

وأكد المسؤول اليمني التزام لجنة الإغاثة بـ”المعايير المتعارف عليها دوليًا بالحياد والشفافية والمسؤولية”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الأمم المتحدة حول دعوة الحكومة اليمنية، التي تشير إلى التمسك باستمرار إغلاق المنافذ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

والمنافذ المغلقة هي “الحديدة والصليف (غرب)، ومطار صنعاء الدولي الذي يستقبل الطائرات الإغاثية المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية بشكل دائم، منذ بدء الحرب قبل نحو ثلاثة أعوام.