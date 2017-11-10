القوات الجوية الأمريكية: إيران جعلت شن هجمات صاروخية من اليمن أمرًا ممكنًا

قال مسؤول كبير بالقوات الجوية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إيران جعلت شن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن أمرًا ممكنًا.

وأوضح أيضا جيفري هاريجيان قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية للصحفيين خلال زيارة لدبي إن من المهم تقديم حلول دبلوماسية تنهي التوتر المحيط بلبنان، لا خوض حرب.

وكشف المسؤول العسكري الأمريكي الذي يزور الإمارات العربية إن الولايات المتحدة تجري محادثات لبيع مقاتلات من طراز إف-35 لدول شريكة.

ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وكان نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ستيفن ويلسون يرد على سؤال من صحفي بشأن إمكانية بيع طائرات متقدمة للإمارات.