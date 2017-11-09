الحوثيون يهجّرون عشرات الأسر لزرع الألغام في مناطقهم

هجّر الحوثيون، الخميس، قرابة 60 أسرة يمنية، من منازلهم في إحدى القرى الغربية لمحافظة تعز، غربي البلاد، في حين أصيب نحو 10 مدنيين، من أهالي القرية والقرى المجاورة لها، جراء القصف المدفعي المتواصل، بينهم نساء وأطفال.

وذكرت مصادر ميدانية في تعز، أن الحوثيين أجبروا سكان قرية “الأشروح”، وعددهم قرابة 60 أسرة، على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، وشرعوا في زرع الألغام بمنطقتهم، بطريقة عشوائية، تهدد عملية عودتهم إليها.

وأضافت المصادر أن “المدنيين العشرة، أصيبوا جراء قصف الحوثيين على قرى الأشروح وبني بكاري، وعزلة اليمان، في الجهة الغربية لجبل حبشي، غربي المحافظة”.

من جهته، أدان وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، قيام المليشيات الحوثية بالتهجير القسري والجماعي لسكان مديرية “جبل حبشي”.

ودعا عبدالرقيب، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، إلى “إدانة تصرفات الحوثيين وانتهاكاتهم اليومية بحق أبناء تعز”.

وقال فتح، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن “القتل الممنهج للأطفال والتهجير المتكرر للسكان في تعز، يعد جرائم حرب متعمدة ضد المدنيين المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات، تستدعي التدخل المباشر من الأمم المتحدة ومنسقها في صنعاء”.

وشدد على أن “صمت منسق الأمم والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، أمر غير مقبول، وأن السكوت تجاه هذه التصرفات، يشكك في مصداقية وحيادية المنظمات الحقوقية الأممية”.