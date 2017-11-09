مقتل 11 حوثيًا بينهم قائد عسكري بمعارك جنوب تعز

قُتل 11 مسلحاً من عناصر الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في معارك ضد القوات الحكومية، جنوب مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، وفق مصدر عسكري اليوم الخميس.

وقال القائد الميداني في القوات الحكومية وليد الأشبط، إن “معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في منطقة الشقب، شرقي مديرية صبر الموادم، التي تُعد المنفذ الجنوبي لمدينة تعز، عقب هجوم شنه الحوثيون”.

وأضاف الأشبط أن “الحوثيين شنوا هجمات على مواقعهم، في قرى النكابي، ومزعل، والفراحي، بمنطقة الشقب، لكنهم تصدوا لهم في معارك ضارية، قُتل فيها 11 حوثياً، بينهم قائد فرقة القناصة راكان البحيري، بالإضافة إلى إصابة 3 من القوات الحكومية”.

وقال “تلقى الحوثيون ضربة قاصمة، فقد كنا في أتم جاهزيتنا”.

وأشار إلى أن الحوثيين شنوا، صباح اليوم، هجومًا آخر على المواقع ذاتها، لكنهم تراجعوا إثر المعارك العنيفة، مع محاولة القوات الحكومية التقدم إلى مواقع الحوثيين، والسيطرة على المنفذ الجنوبي لمدينة تعز.

ويحاصر مسلحو الحوثي مدينة تعز، التي يخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة، وفي الـ 18 من آب/أغسطس من العام الماضي، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على طريق الضباب.