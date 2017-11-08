وليُّ العهد السعودي يبحث مع هادي التطورات على الساحة اليمنية

التقى وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة الرياض، وسط تصعيد عسكري كبير يقوده التحالف العربي ضد “الحوثيين” في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه جرى خلال اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس هادي، بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة تجاهها.

ومن جانبه، وصف مدير الرئاسة اليمنية عبدالله العليمي، على حسابه في “تويتر”، لقاء الرئيس هادي مع الأمير محمد بن سلمان بـ”الرائع والمبشّر”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال هادي، خلال اللقاء إن “أمن واستقرار اليمن والسعودية مكملان لبعضهما”. مثمنًا مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف الظروف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وليّ العهد السعودي، إشادته بما تم إنجازه في اليمن من خطوات مهمة لمزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن المملكة تقف مع اليمنيين وتدعم قيادتهم الشرعية.