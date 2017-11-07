شاهد.. صورة يمنية بـ70 مليون دولار

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تضم 4 من قيادات ميليشيا الحوثي، أدرجت المملكة العربية السعودية أسماءهم في قائمة “مطلوبين إرهابيين” أعلنت عنها الأحد الماضي.

ورصدت السعودية مكافآت مالية ضخمة، لمن يدلي بأي معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوبًا، جميعهم من ميليشيا الحوثي التي تخوض منذ آذار/ مارس 2015 حربًا ضد السلطة الشرعية في اليمن.

وتبلغ قيمة القبض على من في الصورة المتداولة، 70 مليون دولار أمريكي، وضمت كلًا من رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي، وتم رصد 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي للقبض عليه، وكذلك رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد، والذي بلغت مكافأة من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه 20 مليون دولار أيضًا.

ويتواجد في الصورة كذلك القيادي الميداني في صفوف ميليشيا الحوثي أبو علي الحاكم، وتم تخصيص مكافأة 20 مليون دولار لمن يكشف عن موقعه، فيما كان صاحب الشخصية الرابعة في الصورة باهظة الثمن، حسن زيد وزير الشباب والرياضة فيما تسمى “حكومة الإنقاذ الوطني”، وهو صاحب السعر الأقل بين المتواجدين في الصورة، حيث تم احتساب 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه.

والصورة المتداولة، ليست حديثة، لكنها انتشرت بشكل كبير وعلى نطاق واسع، بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقين إياها بتعليقات ساخرة، فيها الكثير من الخيال، والتي جاءت من قبيل: “ماذا لو أن هؤلاء جميعهم تحت قبضتي، حينها سأقوم فورًا بتسليمهم إلى الحكومة السعودية، وأحوز على المكافأة”.

وتوزعت قيمة المكافآت المالية، بين الدور والحجم الذي يقوم به كل مسؤول من الذين ضمتهم القائمة، وذلك بحسب المنصب أو المهام التي يشغلها ويديرها ضمن صفوف الميليشيات، حيث ابتدأت بـ5 ملايين دولار، وتصاعدت حتى وصلت إلى 30 مليون دولار، وتم تخصيص هذا المبلغ فقط لمن يدلي بمعلومات تكشف مكان تواجد قائد ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.

وبلغ إجمالي المكافآت المالية للقبض على الـ40 مطلوبًا، بشكل كامل، 440 مليون دولار أمريكي.