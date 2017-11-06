اليمن.. مقتل زعيم قبلي موال للحكومة باشتباكات مع ميليشيات الحوثي

قال مصدر عسكري إن “زعيمًا قبليًا مواليًا للحكومية اليمنية قتل، يوم الاثنين، خلال مواجهات مع ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد”.

وأوضح العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة الجيش اليمني الحكومي في تعز، أن “الشيخ القبلي عبد القادر الحميري، قتل مع أحد مرافقيه خلال مشاركتهما مع قوات الجيش بمعارك ضد الحوثيين في مديرية مقبنة، جنوب غربي تعز“.

وأضاف البحر أن “المواجهات اندلعت عقب مهاجمة الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مواقع الجيش الوطني في المديرية”.

ولفت إلى أن “قوات الجيش اليمني تمكنت من صد الهجوم، وإيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح”.

يشار إلى أن الشيخ الحميري يعتبر واحدًا من الزعماء القبليين الموالين للحكومة اليمنية في مديرية مقبنة؛ التي تعد من أكبر مديريات محافظة تعز مساحةً.

وتفرض ميليشيات الحوثي منذ أغسطس/آب 2015، حصارًا على مدينة تعز من منافذها الرئيسة، عدا الطريق الفرعية في منطقة الضباب الذي يؤدي إلى مدينة عدن، الخاضعة للقوات الحكومية منذ أغسطس/ آب 2016.

ويشهد اليمن، منذ نحو 3 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لصالح، من جهة ثانية، خلفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة.