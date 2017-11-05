اغتيال الشيخ عبد الكريم شائف على يد مسلحين مجهولين جنوب اليمن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، الشيخ عبدالكريم شائف، المحسوب على التيار السلفي في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية: “إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عبدالكريم شائف، وهو شيخ سلفي، بينما كان يقود سيارته بالقرب من منطقة الفيوش، ما أسفر عن مقتله على الفور”.

وأوضحت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الاغتيال، في حين لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مدينة عدن توترًا أمنيًا جراء استهداف مقر البحث الجنائي من قبل عناصر ينتمون لتنظيم داعش.

وتشهد مدينة عدن انفلاتًا أمنيًا كبيرًا على الرغم من سيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، مسنودة بقوات التحالف العربي، على المحافظة بعد تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم.