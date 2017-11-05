بعد صاروخ الرياض.. التحالف يدك منصة السبعين في صنعاء (صور)

أفادت تقارير إعلامية يمنية، اليوم الأحد، باستهداف طائرات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منصة ساحة العروض بميدان ” السبعين” وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة للمنصة التي يتخذها الحوثيون وحليفهم صالح مركزًا لتجمعاتهم وتظاهراتهم الجماهيرية في ميدان “السبعين” أحد أكبر الميادين بصنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، غارات على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي ومنها مقر وزارة الدفاع، وسط العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان إن المقاتلات استهدفت بغارتين، مقر الوزارة الخاضعة للحوثيين في منطقة العرضي، وسط العاصمة، والذي سبق استهدافه مرات سابقة منذ انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015.

يأتي ذلك عقب إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار الملك خالد الدولي شمال شرقي الرياض، اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، دون وقوع أية إصابات.