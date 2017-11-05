دفعة مالية جديدة بطريقها لخزانة البنك المركزي في عدن

وصلت إلى ميناء عدن الدولي، مساء السبت، باخرة تحمل على متنها، دفعة مالية جديدة، والتي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو، والمتخصصة بطباعة النقود المالية.

وقال مصدر خاص يعمل في البنك المركزي لـ”إرم نيوز”: “إن إجمالي المبلغ الذي وصل، السبت إلى ميناء عدن، يقدر بحوالي 124 مليار و200 مليون ريال يمني”.

وأضاف المصدر: “تحتوي الدفعة المالية التي وصلت إلى مرسى ميناء عدن، على أوراق نقدية من فئات (100 و 250 و 500)، وكذا عملات معدنية من فئات (10، و20، و50)، بغرض تعزيز السوق المحلية من هذه الفئات، كونها بدأت تقل في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تلف جزء كبير منها”.

وأشار المصدر إلى أنه: “تجري الاستعدادات والترتيبات في الوقت الحالي، لنقل تلك الأموال والتي حوتها 13 حاوية، من ميناء عدن الكائن في مدينة المنصورة، إلى خزانة البنك المركزي اليمني في مدينة كرتر، وسط إجراءات أمنية مشددة”.