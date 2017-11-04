بن بريك: حملة اعتقالات يمنية على غرار السعودية

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الشيخ هاني بن بريك، على أن القرارات الملكية التي أصدرها، مساء السبت، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء وكذلك رجال أعمال سعوديين بتهمة الفساد، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة الشرعية اليمنية.

وقال بن بريك، وزير الدولة السابق في الحكومة الشرعية: “بإذن الله قريبا ستتجه البوصلة صوب الفسدة في الشرعية اليمنية الذين كانوا سببا في تأخير الحسم والمتاجرة في الحرب”.

وأرفق بن بريك، حديثه الذي نشره في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بـ هاشتاج (#الملك_يحارب_الفساد).

وأفاد العاهل السعودي، في أول تعقيب له على تلك القرارات، بأن: “تلك القرارات تأتي كخطوة لمحاربة الفساد”، ولفت إلى أنها: “شملت أشخاصا متهمين بالفساد المالي، إلى جانب استغلالهم للسلطة في المملكة العربية السعودية”.