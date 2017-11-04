الحوثيون يعترفون بمقتل قادة بارزين بمعارك مع الجيش اليمني

اعترفت مليشيات الحوثي، مساء يوم السبت، بمقتل 3 قادة عسكريين بارزين خلال معارك مع القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

ويأتي اعتراف الحوثيين وسط تصعيد عسكري في بعض الجبهات اليمنية، وعلى الشريط الحدودي مع السعودية.

ونعت وزارة الدفاع التابعة للإنقلابيين في صنعاء الخاضعة للحوثيين، مقتل العميد الركن، ناجي محمد العرشي، قائد اللواء 201 ميكا، والعميد الركن حميد المطري رئيس أركان حرب اللواء، والعقيد محمد علي الصوفي، قائد الكتيبة الأولى باللواء 119 مشاة، وفق وكالة “سبأ” الحوثية.

وقالت الوزارة في بيان لها:” إن القادة الثلاثة قتلوا وهم يؤدون واجبهم”.

لم تُشر الوزارة إلى المكان الذي قُتلوا فيه، لكن القوات الحكومية اليمنية، أعلنت في وقت سابق، يوم السبت، مقتلهم مع 11 من مرافقيهم ، بمعارك جنوبي محافظة تعز.

وقال مصدر في قيادة “اللواء 35 مدرع” التابع للقوات الحكومية، في وقت سابق :” إن العرشي والمطري قُتلا مع مرافقيهم في قرية الصيار، فيما قتل الصوفي في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة الجوف”.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “مليشيات صالح والحوثي شنوا هجوماً على مواقعنا في الصيار، لكننا صدينا الهجوم بالمدفعية والرشاشات الثقيلة”.

وأشار إلى أن “إحدى القذائف سقطت على موقع قيادة قوات صالح والحوثي؛ ما أدى إلى مقتل القائدين الرفيعين ومرافقيهم الـ11، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.

وتتكتم مليشيات الحوثي على قتلاها منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عامين ونصف، لكنها تعترف بسقوط بعض القادة البارزين الذين تقوم بتشييعهم بجنازات رسمية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي مليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني أي ما يعادل 80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات.