التحالف العربي: قصفنا هدفاً عسكرياً “عالي القيمة” في صعدة اليمنية

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إن طائراته قصفت “هدفا عسكريا مشروعا” في محافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأبناء السعودية الرسمية، عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن ما تم تنفيذه بمكان وزمان الادعاء، هو هدف عالي القيمة “هدف عسكري مشروع”، يتمثل بموقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة، ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ.

وأوضح أن “القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المختارة) والأهداف العسكرية السانحة لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف ( الضرورة العسكرية، التمييز ، التناسب، الإنسانية ) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وأشار المالكي إلى أنه “تبين أن ما تم تنفيذه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عالي القيمة “هدف عسكري مشروع” يتمثل بموقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ”.

وقال إنه “تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي التي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ وكذلك الإجراءات الوقائية والاعتبارات التكتيكية لتقليل أي اضرار جانبية والأخذ بالاعتبار للنمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع”.

وشدد العقيد الركن المالكي على “التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف”.

وجاءت تصريحات المتحدث رداً على ادعاء استهداف التحالف العربي لسوق علاف بمديرية سحار / محافظة صعدة.