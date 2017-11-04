اليمن.. مقتل العشرات من أنصار الحوثي وصالح بمواجهات في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل نحو 40 من مليشيات “الحوثي” والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإصابة 7 جنود، بمواجهات خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مختلف جبهات محافظة تعز.

وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة الجيش اليمني في محافظة تعز إن “مسلحي الحوثي وقوات صالح هاجموا خلال الــ 24 ساعة الماضية، حتى صباح اليوم، عدة مواقع للجيش الوطني في العديد من جبهات محافظة تعز، في محاولة منهم للتقدم الميداني”.

وأضاف أن “قوات الجيش تمكنت من صدهم في عدة مواقع على الجبهة الشرقية ومنها معسكر التشريفات، والقصر الجمهوري، مع إفشال هجومهم بمنطقة حِميَر بمديرية مقبنة (جنوب غرب)، وفي مديرية الصّلو (جنوب شرق)، مع صد هجوم على حي الزُّنوج (شمالي المدينة)”.

وذكر أن مسلحي الحوثي وقوات صالح هاجموا خلال الساعات الماضية مواقع للجيش في مديرية المقاطرة التابعة إداريًا لمحافظة لحج (جنوب) والمحاذية لمحافظة تعز، بهدف قطع طريق “هيجة العبد” الذي يربط المحافظتين والمؤدي أيضًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من فشلهم بقطع المنفذ الرئيس الوحيد لمدينة تعز الواقع في الجنوب الغربي لها.

وأوضح أن “الحوثيين وقوات صالح استخدموا تغطية نارية كثيفة خلال الهجمات، في محاولة منهم لتحقيق أي نصر في هذه المحافظة التي يعتقدون أنها أقل إمكانية في الدعم والتسليح”.

وأضاف:”تمكنت قوات الجيش من صد هجماتهم كاملة على مختلف الجبهات، بعد مقتل نحو 40 منهم وجرح العشرات، مقابل سقوط 7 جرحى من قوات الجيش، بعضهم في حالة خطيرة”.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين أو قوات صالح، حول ما أفاد به المسؤول العسكري.

ويفرض الحوثيون منذ أغسطس/ آب 2015، حصارًا على مدينة تعز من منافذها الرئيسة، عدا الطريق الفرعي في منطقة الضباب (جنوب غرب) الذي يؤدي إلى مدينة عدن، الخاضع لسيطرة القوات الحكومية منذ أغسطس 2016.