مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بانفجار في اليمن

أودى انفجار بطارية لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم الجمعة، بحياة 6 أشخاص يعملون في أحد المحلات التجارية بـمحافظة إب، وسط اليمن.

وقال شهود عيان إن “حريقاً اندلع اليوم في محلات “بن هادي” التجارية لمستلزمات الهاتف المحمول في شارع العدين، وسط مدينة إب، مركز المحافظة”.

وأضاف الشهود، أن الحريق أدى إلى مصرع 6 عمال، كانوا داخل المحل، فضلًا عن إصابة 15 آخرين من عمّال المحل وزبائنه.

وأشاروا إلى أن الحريق اندلع بسبب انفجار بطارية لتوليد الكهرباء، كانت داخل المحل، دون مزيد من التفاصيل.

ويلجأ اليمنيون لاستخدام البطاريات التي يتم شحنها عبر ألواح الطاقة الشمسية، بدل التيار الكهربائي المنقطع عن معظم المحافظات، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ أعوام.