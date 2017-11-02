مقتل جنديين وإصابة 8 في مواجهات بين وحدتين أمنيتين بعدن

قتل جنديان يمنيان، وأصيب 8 آخرون بجروح، في اشتباكات مسلحة وقعت أمس الخميس بين قوتين أمنيتين، في مدينة عدن.

وقالت مصادر عسكرية، في مدينة البريقة، غربي عدن، إن “اشتباكات اندلعت بين قوات الحزام الأمني، وقوة اللواء الرابع، المكلفة بحماية المنشآت، لأسباب لم تُعرف بعد، وخلفت قتيلين من أفراد حماية المنشآت، و6 جرحى آخرين، فيما أصيب جنديان من قوات الحزام الأمني”.

وأشارت المصادر في حديثها لـ”إرم نيوز”، إلى أن الاشتباكات وقعت في محيط ميناء الزيت، بالبريقة، المخصص لاستقبال السفن الناقلة للنفط”.

وأضافت أن “الاشتباكات ما تزال تتجدد حتى اللحظة بشكل متقطع، وسط محاولات للتوسط للسيطرة على الموقف، وإنهاء الخلاف”.

وأكدت أن “قوات التحالف العربي، بمدينة عدن، دفعت بإحدى طائرات الأباتشي، للتحليق في منطقة الاشتباك، في محاولة لإيقاف المواجهات”.

ونقل موقع “عدن الغد” المحلي، عن المسؤول الأمني بميناء الزيت، خالد مجدع، أن سبب المواجهات بين الوحدتين العسكريتين، “يعود إلى أن قوات الحزام الأمني كانت تريد حراسة الميناء دون إشعار”.