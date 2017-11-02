بعد خسائر بشرية كبيرة.. الحوثيون يُطلقون حملة لتجنيد 150 ألف مقاتل

أطلقت ميليشيات الحوثي حملة جديدة لتجنيد الشباب اليمني في صفوفها، وذلك بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي مُنيت بها.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحوثيين، بأن الوزارة تنظم حاليًا حملة للتجنيد قوامها 150 ألف جندي، لتعويض الخسائر البشرية التي مُنيت بها القوات العسكرية الموالية للحوثيين في عدد من الجبهات”.

وبيّن المصدر لـ”إرم نيوز”أن عملية التجنيد يشرف عليها بشكل مباشر عبدالله الحاكم، قائد الذراع العسكري للحوثيين، بهدف رفع قدراتهم البشرية.

وكانت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين طلبت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من قواتها، ممن فضلوا البقاء في منازلهم على القتال تحت إمرة الحوثيين، العودة إلى وحداتهم العسكرية وترتيب أوضاعهم من جديد، محذرةً من استبدالهم بأفراد جدد.

وتسير خطوة التجنيد بالموازاة مع التحشيد القبلي للدفع بالشباب للانخراط في معسكرات التدريب والقتال في صفوف ميليشيات الحوثي.

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه ميليشيات الحوثي على القبائل الموالية لها توفير أعداد من المقاتلين، مثل قبائل محافظة ذمار الخمس، والتي فُرض عليها توفير 5 آلاف مقاتل بشكل إجباري، وحذّر الحوثيون زعماء القبائل من التهاون.