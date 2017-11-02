ميليشيات الحوثي تقتل 5 أطفال يمنيين في قصف استهدف تعز

قُتل 5 أطفال وأُصيب 3 آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر سقوط قذائف أطلقها مسلحون حوثيون على حي سكني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، حسب مصدر طبي وشاهد عيان.

وقال علي حمود، وهو أحد شهود العيان، إن “قذيفتين من نوع هاون، أطلقهما الحوثيون المتمركزون في شارع الخمسين، سقطت إحداهما على منزل مجاور في حي الدمينة، غربي تعز، والأخرى في محيط المنزل”.

وأضاف: “ذهبنا إلى هناك، ووجدنا أن 5 أطفال قُتلوا على الفور، وأُصيب 3 آخرون بجروح بليغة، جراء القذيفة التي سقطت في محيط المنزل”.

وتابع: “ما حدث كان مجزرة متكاملة، بعض الأطفال تحوّلوا إلى أشلاء”.

من جهته، قال طبيب في مستشفى “البريهي”: “إن الجرحى الأطفال وصلوا في حالة حرجة، ما قد يرجح ارتفاع حصيلة القتلى”.

وعقب الحادث، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، بإدانة انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال والمدنيين في مدينة تعز.

وقال في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن الحادثة جريمة قتل متعمد وممنهج ضد أطفال تعز وكل سكانها، ويتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.

وفي تطور عسكري آخر، قالت مصادر محلية بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج إن ميليشيا الحوثي عاودت قصفها العشوائي لمناطق المفاليس والجمعة وجباح التابعة لمديرية حيفان الحدودية، وكذلك قرى العرجلة والعوجاء ودار الفرش التابعة لمديرية طورالباحة بصواريخ الكاتيوشا والهاون، بحسب موقع ” عدن الغد” المحلي.

يأتي ذلك عقب صد المقاومة الشعبية هجومًا واسعًا للحوثيين، بهدف التقدم والسيطرة على جبال الصوالحة الاستراتيجية المطلة على طريق هيجة العبد؛ المنفذ الوحيد لمحافظة تعز المحاصرة.