المقاومة الشعبية اليمنية تعلن مقتل 36 مسلحًا حوثيًّا في معارك شرق صنعاء

أعلن عبدالله الشندقي، الناطق باسم المقاومة الشعبية اليمنيّة في صنعاء، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 36 وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إضافة إلى إصابة العشرات، في معارك دارت في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقال الشندقي، في بيان صحفي:”إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهة نهم، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني، حيث تم تحرير قرى الحنيشة والجميدة وآل الحاج ونشامه وبيت البوري وجربت الكرع”.

وأوضح “أن طيران التحالف العربي حقق إصابات كبيرة؛ إذ دمر أربع مدرعات وسبع دوريات بمن عليها من أفراد وعتاد”.

وتدور معارك عنيفة بين المتمردين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية التي تساندها قوات التحالف العربي من جهة ثانية، في مديرية نهم منذ أكثر من عامين ونصف.

وتقول الحكومة إنها سيطرت على أهم المواقع العسكرية في هذه المديرية الجبلية ذات التضاريس الوعرة.