الجيش اليمني يعلن إسقاط رابع طائرة بدون طيار للحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لجماعة الحوثي وحلفائها، بمحافظة الضالع جنوب البلاد، تعد الرابعة التي يعلن عن إسقاطها بعدة محافظات خلال شهرين.

وقال مسؤول الإعلام في اللواء 83 مدفعية التابع للجيش، المقدم صدام عبدالله مسعد المريسي: “إن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تجسسية تابعة للحوثيين، شمال منطقة مريس بمحافظة الضالع”.

وأوضح المسؤول العسكري، أن “عملية الإسقاط للطائرة، جاءت عقب رصدها من قبل القوات الحكومية، التي استخدمت أسلحة متوسطة في العملية”، لافتًا إلى أنه تم العثور على حطام الطائرة.

وتسيطر الحكومة اليمنية، على 7 مديريات بمحافظة الضالع، فيما لاتزال مديريتا دمت وجبن تخضعان لسيطرة مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح .‎

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش اليمني إسقاط 3 طائرات استطلاع تابعة للحوثيين في عمليات متفرقة في الجوف ولحج ومديرية نهم شرق صنعاء.

ووجه الجيش اليمني، أكثر من مرة، اتهامًا لإيران بإمداد الحوثيين بطائرات الاستطلاع.

ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين ونصف بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وحلفائهم من قوات صالح من جهة أخرى.